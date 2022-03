Live Report : WARDRUNA + KALANDRA au Zenith (Toulouse)

Rendez-vous au Zénith de Toulouse ce soir pour une soirée 100% norvégienne !

Le running order de ce soir est :

– 20h KALANDRA

– 21h WARDRUNA

C’est un concert assis … drôle d’ambiance donc (au départ) de se retrouver face à une fosse remplie de chaises … Au final la musique (et l’ambiance) du soir s’y prêteront donc pas de regrets ! (Nous serons environ 1 500 d’ailleurs !)

On démarre donc par KALANDRA, groupe formé par Jogeir Daae Mæland à la guitare, Katrine Stenbekk au chant, Florian Döderlein Winter et Oskar Johns Rydh.

Ponctualité nordique oblige il est 20h pile (oui « pile ») quand le show démarre.

A noter que le son est très très propre, dès les premières notes !

Katrine se lancera dans un petit mot en français « J’ai appris un peu le français pour vous : Nous sommes Kalandra ! »

Le public apprécie !

Katrine plaisantera aussi en donnant le titre de la chanson suivante « Virkelighetens Etterklang » que bien évidemment la majorité du public (dont je fais partie) ne comprendra pas la signification.

A noter l’originalité de la mise en scène du groupe, le batteur est de profil, sur un côté.

Sur « Ensom« , titre un peu plus rock, Katrine se lancera dans quelques pas de danse, l’ambiance monte !

Le groupe nous remerciera « It’s a privilege to be here tonight, we feel very welcome, but this is our last song of the tour« , et oui dernier live ce soir pour Kalandra.

Superbe prestation, et les « chaises » dans la fosse n’auront rien gâchées !

On continue dans la ponctualité nordique avec un démarrage de WARDRUNA à 21h pile !

Groupe formé au début des années 2000 par les norvégiens Einar Selvik, Lindy-Fay Hella et l’ancien membre Gaahl.

Le Line-Up actuel est :

Einar Selvik – Chant, Talharpa, Lyre de Kravik, et Bukkehorn

John Stenersen – Mora-harp

Eilif Gundersen – Bukkehorn, Lur, Flute, Choriste

Lindy-Fay Hella – Choriste

Arne Sandvoll – Percussion, Choriste

HC Dalgaard – Batterie, Percussion, Choriste

et

Katrine Stenbekk – Choriste

Le groupe se présente sur son site comme une « constellation de musique norvégienne dédiée à la création de rendu musicaux nordiques anciens et traditionnels », ceci en « utilisant une grande sélection d’instruments nordiques historiques et traditionnels. »

Voilà qui plante un peu la base du voyage qui se propose à nous en ce mardi soir au Zénith de Toulouse.

C’est une sacrée claque que je reçois … j’ai rarement été autant « transporté » pendant un concert (il faut être réceptif).

Les titres sont exécutés à la perfection, pas une fausse note.

Le public est très respectueux (reste assis), même si entre les titres nous y allons de bon cœur pour leur rendre ce qu’ils nous donnent.

Einar nous parlera assez peu pendant le show (pour garder l’ambiance), mais nous dira cependant que c’est leur « first time in Toulouse » et nous remerciera d’être venus.

Le show se déroule sans accroc avec une ambiance toujours aussi prenante.

Alors que la dernière chanson s’annonce, et que Einar nous explique qu’elle parle de la vie, de la mort et de ce passage, nous sommes en standing ovation. Certaines personnes (dont je fais partie !) alors que la lumière s’éteint entraîneront le public à rester « debout ! debout ! », bref pour le dernier titre nous sommes debout (à nos places).

La lumière est allumée, c’est la fin, le groupe profite de tous ces applaudissements bien mérités, et Einar, restant seul sur scène, nous explique (avec un brin d’humour) qu’il a écrit pour un show appelé « Vikings, vous connaissez ? » (rires), et nous parle de ce personnage « a t il réellement existé? » appelé Ragnar Lodbrok. Einar continuera de plaisanter sur le fait qu’il n’était pas très populaire à l’époque en France mais que cela a bien changé (il a de l’humour).

Einar nous jouera donc en solo ce dernier titre « Snake Pit Poetry« .

Il est environ 22h40 alors que la salle se rallume pour de bon.

Superbe soirée au Zénith, malgré la taille de la salle, l’ambiance était superbe !

OlivDuff