Live Report : NERVOSA, BURNING WITCHES, WARFECT et SYSTEM HOUSE 33 à L’Usine à Musique (Toulouse)

2 ans quasi jour pour jour … 2 ans sans avoir mis le pied dans une salle de concert …

La dernière fois au Bikini pour une soirée 100% Thrash, comment ne pas y voir un signe que ma reprise soit ce soir pour une soirée 100% Thrash (ou presque) avec dans l’ordre :

– 19h35, les Indiens de SYSTEMHOUSE33

– 20h30, les suédois de WARFECT

– 21h35, les brésiliennes de NERVOSA

– 22h50, les suissesses de BURNING WITCHES

Au passage c’est mon premier concert à l’Usine à Musique qui se situe dans le quartier des Sept deniers. L’Usine à Musique ce n’est pas qu’une salle de concert, ce sont des studios de répétition, une salle de concert de 420 places, et aussi un bar …

Première étape … le bar donc ! Joli choix niveau bière bouteilles et pression, nous sommes loin de la Belgique mais il y a des connaisseurs ça fait plaisir !

19h45, on démarre donc avec SystemHouse33 groupe Indien de Thrash/Death formé en 2003 à Nagpur, avant de migrer vers Mumbai. Groupe composé de Samron Jude (au chant), Amogh Sharma (batterie), Daniel D’souza (guitare) et une bassiste. Cette dernière ne sera pas perturbée quand sa sangle se défait sur le 2nd titre.

Les sonorités du début du show sont plus proches du Death que du Thrash, mais ça démarre très bien malgré l’heure.

Le groupe ne se retient pas et donne tout ce qu’il a, quel bonheur pour eux (et nous aussi) de retrouver cette ambiance.

Petit speech où le chanteur Samron fera le tour des groupes (et donc du monde) : Suède, Brésil et donc Suisse à venir !

Avant le titre Stand Up, Samron demande à tout le monde de lever son poing dans la salle, et ça marche.

S’en suivra, le premier pogo de la soirée.

Vers la fin du show on retombe sur des sonneries plus proches du Thrash d’ ailleurs.

Dernière chanson, il nous invite à faire un cercle pit qui sera bel est bien réalisé ! Puis c’est la photo souvenir il est 20:15 et la première étape de la soirée s’ achève.

20h27, place aux suédois de WARFECT, formé en 2003, le groupe est composé de Fredrik Wester (chant et guitare), Kris Wallstrom (basse), et Manne Flood (à la batterie).

Fredrik nous indique que c’est leur 3eme fois à Toulouse, il nous invite d’ ailleurs aussi à faire un mosh pit.

Manne, le batteur headbang tellement qu’il en perd sa casquette.

Les pogos sont bel et bien lancés, il y a même une guerrière aux cheveux rouges qui n’ hésite pas à s’y mêler !

Beaucoup beaucoup de sourires dans la fosse ça fait plaisir.

Fredrik nous lance un « cheers ! » je reprends par un « Skål » qui fera son petit effet.

20:45 et la sueur se fait sentir dans la salle, c’est d’ailleurs confirmé par le chanteur qui nous dit « Temperature is high in here ! »

Il nous entraîne avec un « Warfect ! Warfect ! » qui sera largement repris.

Quel bonheur ce public, ça court dans tous les sens, quelques chutes mais les métalleux s’aident toujours pour relever les guerriers à terre.

La sonorité est vraiment Thrash le t shirt Exodus du chanteur donne bien le ton.

21:03 le set se termine.

21h35, c’est parti pour NERVOSA ! Formé à Sao Paolo en 2010, le groupe est actuellement composé de Prika Amaral (à la guitare), Rocío « Diva Satanica » Vázquez (au chant), Eleni Nota (à la batterie), et Mia Wallace (à la basse).

Malheureusement, un problème de micro entraînera une assez longue interruption à la fin de la première chanson.

A la basse Mia joue le jeu, et continue de chauffer la salle en échangeant avec le public, à la guitare Prika quitte la scène (sûrement frustrée de ce démarrage difficile).

Après une première tentative ratée, c’est finalement un peu avant 22h que le show reprendra pour ne plus s’ arrêter.

Le public est clairement massé, dur pour les photographes d’ arriver à se faufiler.

Nervosa est l’ une des têtes d’affiche de la soirée, l’ énergie dépensée dans la fosse le prouve clairement.

Toujours autant de pogos mais en plus un aventurier s’ est même lancé dans du crowd surfing !

La setlist ne sera pas trop respectée du fait de l’interruption, nous aurons tout de même Masked Betrayed, puis Time To Fight.

C’est sur Into Moshpit que clairement (sans jeu de mot) la voix de Diva est de retour !

Il est 22:27 et elle nous annonce un dernier titre pour laisser du temps à Burning Witches de jouer.

Le show se termine sur les riffs diaboliques de Prika.

23h00, dernier groupe de la soirée avec les Suissesses de BURNING WITCHES. Groupe de Heavy/Power formé en 2015 se compose de la fondatrice Lala Frischknecht (à la batterie), Laura Guldemond (au chant), Larissa Ernst (à la guitare), Romana Kalkuhl (à la guitare), et Jeanine « Jay » Grob (à la basse).

Toujours de sérieux problèmes de micros sur les premiers titres mais les sorcières n’ en n’ ont que faire, et démarrent leurs sortilèges d’ envoûtement (bien aidé par une plastique impeccable) 😉

Laura est la fille spirituelle de Bruce Dickinson avec sa voix puissante (qui apparaît au fur et à mesure du show), elle transporte le public.

Les poings sont levés, il est 23:30 et malgré le fait que nous soyons un soir de semaine, la salle est toujours bien garnie.

Les riffs sont puissants, l’ énergie se diffuse dans la salle, l’ envoûtement se prolonge.

Le métal est puissant, je suis impressionné par nos amies helvètes.

Il est quasi minuit et la salle est maintenant bien enfumée, les Burning Witches ont enflammé l’Usine à Musique !

23:53 photo souvenir ! Belle soirée ! Belle reprise !

OlivDuff

Evènement organisé par Metal Troopers: https://www.facebook.com/metaltroopers