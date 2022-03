LIFE OF AGONY annonce la sortie de son documentaire « The Sound Of Scars »

Le documentaire « The Sound Of Scars » de LIFE OF AGONY sortira prochainement sur Apple et Amazon. Un trailer est à voir ci-dessous.

« The Sound of Scars raconte l’histoire de trois amis de toujours qui ont surmonté la violence domestique, la toxicomanie et la dépression pour former Life of Agony, l’un des groupes les plus influents du genre, dirigé par le tout premier chanteur ouvertement transgenre. »