INCITE dévoile une vidéo pour « War Soup » feat. Max Cavalera

INCITE dévoile une vidéo pour le titre « War Soup » avec en guest Max Cavalera. Leur album « Wake Up Dead » sortira le 8 avril via Atomic Fire Records.

Communiqué: La date de sortie de leur nouvel album studio « Wake Up Dead » ayant été repoussée au 8 avril, les métalleux thrash de l’Arizona INCITE sont encore plus enthousiastes à l’idée de partager aujourd’hui un autre titre de l’album avec « War Soup ».

Ce nouveau morceau groovy et grinçant est la première chanson d’INCITE à comporter les voix de Richie et Max Cavalera – un rassemblement historique des générations de heavy metal – et qui traite du courage de se dresser contre les brutes.

Commentaires de Richie Cavalera :

Notre nouvelle Jam » War Soup » est l’une des chansons les plus » kickass » que nous ayons jamais faite ! C’est brutal, c’est groovy, et Max Cavalera déchire le chant avec nous ! !! Montez le son !!!

La chanson parle de se tenir debout face aux brutes, de ne pas se laisser faire, de s’exprimer et de se défendre. J’ai toujours été calme, timide et trop gentil et les gens ont profité de moi pour cela, alors maintenant j’utilise ma voix, ma force, pour ne pas avoir peur. »