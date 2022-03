IBARAKI (Matt Heafy) dévoile le titre « Ronin » avec en Guest, Gerard Way (My Chemical Romance)

Matt Heafy, le frontman de TRIVIUM, vient de dévoiler un nouveau titre de son projet IBARAKI, intitulé « Ronin ». A noter la participation sur le titre du chanteur Gerard Way de My Chemical Romance. L’album, intitulé « Rashomon », sera dans les bacs le 6 Mai.Ibaraki features production and input from Emperor‘s Ihsahn.