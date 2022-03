HOLLYWOOD UNDEAD dévoile une vidéo pour « Chaos »

Communiqué: Alors que le groupe vient tout juste d’entamer une tournée US en special guest de Papa Roach, Hollywood Undead vient de mettre en ligne le clip de « CHAOS »,

une nouvelle chanson – la première depuis la sortie en 2020 de New Empire Vol. 1 & 2 – produite par WZRD BLD (Lil Wayne, Bullet For My Valentine, Lil Peep).

Ce titre combine des éléments rap, rock et alternatif méticuleusement (et parfois sauvagement) entrelacés dans ce style si particulier qui porte la musique d’Hollywood Undead à une croisée des chemins unique.