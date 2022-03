High On Fire annonce une tournée européenne

High On Fire annonce une tournée européenne dont voici les dates:

06/03 Wiesbaden, GER – Kesselhaus (feat. Stake)

06/04 Winterthur, SWI – Heavy Psych Sounds Festival

06/05 Milan, ITA – Circolo Magnolia (feat. Stake)

06/06 Bologna, ITA – TPO

06/09 Barcelona, SPA – Primavera Festival

06/10 Munich, GER – Sounds Of Liberation Festival

06/11 Luxembourg, LUX – Kulturfabrik (feat. Maggot Heart)

06/12 Leeuwarden, NET – Into The Grave Festival

06/14 Dortmund, GER – Junkyard (feat. Maggot Heart)

06/16 Dessel, BEL – Graspop Metal Meeting

06/17 Clisson, FRA – Hellfest

06/18 Siegen, GER – Freak Valley Festival

06/19 Karlsruhe, GER – Dudefest

06/20 Paris, FRA – Petit Bain (feat. Stake)

06/22 Nottingham, UK – Rescue Rooms (feat. DVNE)

06/23 Leeds, UK – Brudenell Social Club (feat. DVNE)

06/24 London, UK – The Garage (feat. DVNE)

06/25 Brighton, UK – Chalk (feat. DVNE)

06/26 Bristol, UK – The Fleece (feat. DVNE)

06/28 Lille, FRA – L’Aeronef (feat. Firebreather)

06/29 Osnabruck, GER – Bastard Club (feat. Firebreather)

06/30 Aachen, GER – Musikbunker (feat. Firebreather)

07/01 Hamburg, GER – Banhof Pauli (feat. Firebreather)

07/03 Helsinki, FIN – Tuska Open Air Festival

07/04 Gothenburg, SWE – Valand (feat. Firebreather)

07/06 Berlin, GER – So36 (feat. Firebreather)

07/07 Warsaw, POL – Hydrozagadka (feat. Firebreather)

07/08 Dresden, GER – Chemiefabrik (feat. Firebreather)

07/09 Vizovice, CZE – Masters Of Rock