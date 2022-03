HEART ATTACK dévoile « Wings Of Judgement » en vidéo

Communiqué: Ce deuxième single, « Wings Of Judgement », est une pure rage et une agression pour se défouler sur ce sentiment qui est qu’on ne peut pas contrôler une situation et qu’on devient un démon. Un mélange d’agressivité coexiste avec des mélodies, de l’obscurité et des moments brillants – du métal brut avec une atmosphère épique, presque symphonique, avec un solo de guitare qui se démarque ! Cette chanson résume parfaitement ce qu’est le groupe de métal français Heart Attack.

La vidéo a été filmée à l’Opéra de Nice, et Heart Attack les en remercie : « Nous tenons à exprimer notre plus profonde gratitude aux danseurs Ginevra Demasi et Bboy Microbe, au personnel de l’Opéra de Nice et à son directeur M. Bertrand Rossi. Sans leur ouverture d’esprit, leur dévouement et leur gentillesse, rien de tout cela n’aurait été possible. »

Leur album « Negative Sun » sortira le 10 juin prochain via Atomic Fire Records

HEART ATTACK is:

Kevin Geyer – Rhythm Guitar, Lead Vocals

Christophe Icard – Drums

Chris Cesari – Lead Guitar, Keyboards

William Ribeiro – Bass Guitar, Lead Vocals