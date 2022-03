GURD signe avec Massacre Records

Communiqué: Nouvelle signature de Massacre Records : GURD

Massacre Records est ravi d’annoncer la signature du groupe de métal suisse GURD !

Formé début 1994, ils peuvent se remémorer entre autres 10 albums studio sortis et sont désormais prêts à sortir leur 11ème album, intitulé « Hallucinations », à l’automne 2022 !

Ils ne sont pas non plus des étrangers sur scène, puisqu’ils ont tourné et joué avec des groupes comme Pro-Pain, Life Of Agony, Exodus, Soulfully, Destruction, Annihilator ou Prong, et joué dans des festivals comme Dynamo Open Air, With Full Force ou 70000 Tons Of. Le métal d’autrefois.

Préparez-vous pour la fosse, car GURD prévoit de frapper et de détruire à nouveau les scènes du monde entier !

GURD sont le chanteur/guitariste principal V.O., le guitariste/chanteur Pat, le bassiste/chanteur Franky ainsi que le batteur Steve.

Plus de détails sur l’album seront bientôt révélés.