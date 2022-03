GOROD dévoile le nouveau single « Victory » en vidéo

Communiqué: Après deux ans de frustration, les riffs tranchants et les soli techniques de GOROD se manifestent à nouveau ! Le clip, disponible ci-dessous, amorce le nouvel album prévu pour cet automne, avec une identité propre au son death metal technique de GOROD. De nombreuses pépites comme celle ci, sont à prévoir jusqu’à la sortie de l’album !

Pour accompagner ce nouveau single, le groupe est fier de vous annoncer les premières dates :

26.03.2022 Blois (41) OUTBREAK FESTIVAL

29.03.2022 Paris (75) PETIT BAIN

14.05.2022 Maxeville (54) ZENITH DE NANCY – M’n’M SLASHER FEST

19.05.2022 Merignac (33) KRAKATOA – UNE NUIT EN ENFER #3

21.05.2022 Saint Ave (56) ECHONOVA – WARM UP MOTOCULTOR

29.05.2022 Toulouse (31) LE METRONUM – HALL OF DEATH

30.06 – 04.07 Neward Upon Trent (NG) UK TECH-FEST

27.08.2022 Notre Dame De Gravenchon (76) FESTIVAL DES ARTS BOURRINS