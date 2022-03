GHOST sort son nouvel album et un Live en vidéo

Aujourd’hui est sorti « Impera », le nouvel album de Ghost. Le groupe en dévoile un avant-goût avec le replay de leur « Live From The Ministry ». Ils y jouent Kaisarion, Call Me Little Sunshine, Hunter’s Moon et Spillways.

Ne les manquez pas à l’Accor Arena le 18 avril : https://www.gdp.fr/fr_FR/artistes/ghost