FOREST IN BLOOD reverse les revenus de son merchandising en solidarité avec l’Ukraine

Communiqué: La guerre en Ukraine nous touche profondément, d’autant plus qu’un pirate de notre équipage à sa famille sur le front! Comme nous ne pouvons pas rester inertes à cette situation, nous avons décidé que jusqu’à nouvel ordre toutes les ventes de notre merchandising seront reversées à une association qui viendra en aide aux Ukrainiens en difficulté!

In Pirates We Trust , Vive la liberté, Vive la fraternité !

Plus d’infos : https://www.facebook.com/216721605029471/posts/5313259532042294/