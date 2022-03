DIRTY SHIRT annonce le nouvel album « Get Your Dose Now »

DIRTY SHIRT annonce la sortie du nouvel album « Get Your Dose Now » le 1er avril prochain et dévoile le nouveau single « Cand s-o-mpartit norocu » à écouter ci-dessous.

Communiqué: La vidéo de « Cand s-o-mpartit norocu’ (Part 1 & 2) » a été réalisée par Costin Chioreanu (Ghost, Marylin Manson, Opeth, Carcass, Hypocrisy), artiste roumain internationalement reconnu pour son style unique de graphisme et d’animation.

L’un des groupes de métal les plus populaires et les plus diversifiés d’Europe de l’Est, Dirty Shirt est un amalgame de folk metal, de nu-metal, de hardcore, de metalcore, de rock industriel et alternatif. À l’origine, ils ont commencé comme un groupe de mariage et ont depuis évolué vers un groupe créatif et coloré qui joue avec un très large éventail d’influences musicales. Le prochain single, ou les prochains singles, de l’album à venir, est le morceau en deux parties « Cand s-o-mpartit norocu' », qui signifie « quand la chance a été partagée » en anglais. Les deux morceaux s’inspirent d’une chanson roumaine très triste, que le groupe explique plus en détail :

« La première partie commence par une ambiance monotone et presque funèbre, avec un long développement en crescendo vers le refrain. Dans la deuxième partie, l’ambiance devient plus psychédélique, avec une influence de Tool sur les couplets. Il y a un pont instrumental vers le refrain, avec des influences tziganes, et le refrain en anglais, avec une ambiance « élévatrice » et un son alternatif/grunge. À l’exception du refrain en anglais, les paroles sont issues de la musique traditionnelle et traitent du fait que nous sommes confrontés à des tragédies dans notre vie. Malheureusement, il nous est impossible de ne pas faire le lien entre l’atmosphère visuelle et musicale de la vidéo et ce qui se passe dans notre pays voisin, l’Ukraine. C’est une chanson triste, avec une vidéo triste, pour des temps tristes… »

Dons pour les actions de mobilisation et de soutien de l’UNICEF en faveur des enfants d’Ukraine

https://help.unicef.org/ukraine-emergency?language=en

« Get Your Dose Now ! » est le sixième long-métrage de la discographie du groupe, qui comprend également leur EP « Pandemic Special » sorti plus tôt cette année et trois enregistrements live « Live at Wacken » (2019), « FolkCore DeTour » (2018) et « Live in the Truck » (2011), plus une longue histoire de performances en festival. L’album très diversifié surprendra les auditeurs, mais sera également familier aux fans de longue date.

Il y a huit membres principaux de Dirty Shirt, avec une multitude de musiciens invités, appelés le Transylvanian Folkcore Orchestra, qui participent à l’enregistrement et à certaines performances live plus importantes. Chacun des musiciens laisse sa touche sur la musique, la rendant complexe, vaste et intrigante. On les recommande aux fans de System of A Down, Skindred, Diablo Swing Orchestra et Twelve Foot Ninja.

Track Listing:​

1. New Boy in Town (2:46)

2. Pretty Faces (4:06)

3. Dope-A-Min (3:05)

4. What’s Going On (2:35)

5. Hot for Summer (3:04)

6. New Conspiracy (2:41)

7. Cand s-o-mpartit norocu’ (Part 1) (4:07)

8. Cand s-o-mpartit norocu’ (Part 2) (3:39)

9. Geamparalele (4:31)

Total Length: 30:34

Bonus Tracks – Pandemic Special – EP:

1. Resonate (Metal Version) (3:37)

2. Away (Orchestral Version) (3:46)

3. Don’t Care (25 Years Later) (9:06)

4. Latcho Drom (Live Studio Session feat. Caliu) (1:47)

Vous pourrez retrouver le groupe en concert cet été

24 juin – CLISSON (FR) – Hellfest Open Air

25 juin – CERISY-BELLE-ETOILE (FR) – Les Bichoiseries

2 Juillet – MONTCUL (FR) – Plane’r Fest