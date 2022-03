DEFICIENCY en live stream ce vendredi 11 mars

Communiqué: Retrouvez les DEFICIENCY 11 dès 20h pour célébrer ensemble la sortie de leur nouvel album « Warenta » !

Au programme, la présentation du projet, ses coulisses, sa gestation, des cadeaux et des exclusivités ! On attend en parallèle vos questions que vous pouvez dès à présent nous poser dans les commentaires des publications dédiées sur Facebook et instagram .

À vendredi pour la sortie tant attendue de l’album !

https://www.facebook.com/events/447383990406336