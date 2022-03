Décès du chanteur de KNUT, Didier Severin

KNUT vient d’annoncer la disparition de son chanteur, Didier Severin.

« Chers amis, la nouvelle est vraie. C’est horrible et c’est déchirant. Didier nous a quitté. Il était unique, nous sommes reconnaissants pour les moments que nous avons passés avec lui. Veuillez vous souvenir de lui et célébrer sa vision. On t’aime Didier « .