Décès de Taylor Hawkins, le batteur des FOO FIGHTERS

Alors que FOO FIGHTERS vient de sortir son film d’horreur « Studio 666 », le groupe vient d’annoncer la triste nouvelle du décès de son batteur Taylor Hawkins à l’âge de 50 ans.

Le groupe était en pleine tournée sud américaine et devait jouer hier soir à Bogota, lorsque la nouvelle a été annoncée. Les circonstances de sa mort n’ont pas été révélées.

Taylor Hawkins avait rejoint FOO FIGHTERS pour le deuxième album « The Colour and the Shape » en 1997. Il jouait précédemment dans un groupe nommé Sylvia et avait participé aux tournées d’Alanis Morissette.