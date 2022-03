DAGOBA dévoile le single « Sunfall » via une Lyric vidéo

Communiqué: Le quartet de Metal français DAGOBA dévoile aujourd’hui la lyric vidéo de « Sunfall », un nouvel extrait de l’album By Night sorti récemment chez Napalm Records ! Avec By Night, le groupe marque son empreinte sur la scène internationale grâce à son mélange unique de Metal et de grooves.

ECDYSIS BY NIGHT TOUR 2022 : DAGOBA & INFECTED RAIN

09.04.22 DE – WEINHEIM / Cafe Central (date reprogrammée)

10.04.22 CZ – OSTRAVA / Barrák (date reprogrammée)

11.04.22 CZ – PRAGUE / Rock Café (date reprogrammée)

12.04.22 CZ – BRNO / Melodka (date reprogrammée)

13.04.22 CZ – BUDWEIS / Fabrika (date reprogrammée)

14.04.22 DE – TRIER / Mergener Hof (date reprogrammée)

15.04.22 FR – ST GERMAIN EN LAYE / La Clef

17.04.22 FR – FONTENAY LE COMTE / On n’a plus 20 ans

19.04.22 BE – ROESELARE / De Verlichte Geest *

20.04.22 NL – BREDA / Mezz

21.04.22 NL – DRACHTEN / Iduna

22.04.22 BE – BREE / Ragnarock

23.04.22 NL – ARNHEM / Willemeen

24.04.22 AT – VIENNA / Viper Room (date reprogrammée)

25.04.22 PL – WARSAW / Hydrozagadka (date reprogrammée)

26.04.22 DE – BERLIN / Cassiopeia

27.04.22 DE – ESSEN / Turock

28.04.22 DE – COLOGNE / Helios 37

29.04.22 DE – HAMBURG / Logo

30.04.22 DE – HANNOVER / Bei Chéz Heinz

01.05.22 DK – AALBORG / 1000Fryd

02.05.22 DK – VANLØSE / Stairway

03.05.22 DK – KOLDING / Godset

05.05.22 NO – KOPERVIK / Karmøygeddon Metal Festival *

06.05.22 SE – STOCKHOLM / Hus 7 *

07.05.22 SE – GOTHENBURG / Valand *

* Seulement Dagoba