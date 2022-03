CONQUER DIVIDE signe avec Mascot Records et dévoile « Atonement »

Communiqué: Formés en 2013, le groupe originaire des États-Unis, du Royaume-Uni et du Canada a progressé de manière constante depuis ses racines d’inspiration metalcore mélodique, pour devenir un formidable groupe de hard rock, à l’approche de la fin de sa première décennie d’existence.

En 2020, avec une nouvelle formation entièrement féminine composée de Kiarely Castillo (chant), Janel Duarte (chant, basse), Kristen Sturgis (guitare), Izzy Johnson (guitare) et Sam Landa (batterie), ils sont retournés en studio avec le producteur Tyler Smyth, nommé deux fois aux Grammy Awards (Falling in Reverse, I Prevail) et le producteur Joey Sturgis, certifié quatre fois disque d’or RIAA (Asking Alexandria, The Devil Wears Prada, Of Mice & Men).

Le groupe dévoile le nouveau single « Atonement ».