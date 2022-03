COGNITIVE signe avec Metal Blade Records

Communiqué: « C’est avec un immense plaisir que nous annonçons notre signature chez Metal Blade Records« , déclare Rob Wharton, guitariste de COGNITIVE. Formé dans le New Jersey en 2011, l’intention de COGNITIVE de créer un death metal fracassant, dévastant tout sur son passage avec des mélodies dissonantes abstraites et des signatures temporelles, est la déclaration métal ultime en 2022.

Après avoir sorti un EP et un full length, COGNITIVE a signé sur Unique Leader Records en 2016 et a sorti son album Deformity, qui a montré le dévouement du groupe à leur art au sein d’un conte sur la légende propre à leur état d’origine sur le Diable de Jersey.

Accélérant leur calendrier de tournée, le groupe a continué à écrire et à se pousser dans le genre avec la technicité, la vitesse, la brutalité et l’écriture de chansons, ce qui est venu à briller encore plus sur la sortie de 2018 Matricide, qui a montré un effort plus concentré tout en augmentant la vitesse et la technicité encore plus.

Le groupe n’a pas perdu de temps dans son calendrier de tournée et a pris la route pour soutenir Fit for an Autopsy, Rivers of Nihil, Through the Eyes of the Dead, Vulvodynia, Lorna Shore et d’autres, ainsi qu’une apparition au Maryland Deathfest. COGNITIVE est devenu une machine à tourner avec un seul objectif en tête : toujours aller de l’avant.

Avec la sortie de leur nouvel album Malevolent Thoughts of a Hastened Extinction, le groupe fait preuve de plus de diversité et d’écriture de chansons que jamais, et prouve une fois de plus qu’il n’a jamais peur d’explorer de nouveaux concepts musicalement et d’explorer de nouveaux territoires.

COGNITIVE Line Up:

Rob Wharton: Guitars

Harry Lannon: guitars

Shane Jost: vocals

Tyler Capone-Vitale: bass

AJ Viana: Drums