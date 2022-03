CAGE FIGHT (ex-Eths, TesseracT) dévoile une vidéo pour le titre « Respect Ends »

CAGE FIGHT, le nouveau projet de Rachel Aspe (ex-Eths) et de James Monteith (TesseracT) vient de dévoiler une vidéo pour le titre « Respect Ends ».

Communiqué : « Vous souvenez-vous de Rachel Aspe ? Cette chanteuse qui, en 2013, avait participé à l’émission La France a un Incroyable Talent avant de rejoindre Eths. Aujourd’hui, elle vit à Londres où elle a rencontré le succès en tant qu’artiste tatoueuse. En parallèle elle est aussi devenue la chanteuse de Cage Fight, un groupe monté par James Monteith, connu pour être aussi le guitariste de TesseracT.

Leur premier album sortira le le 13 mai sur Candlelight / Spinefarm. On y retrouve une belle reprise de « Bitch In The Pit » de Body Count.