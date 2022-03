BASTARDANE, avec le fils de Jame Hetfield (Metallica), dévoile son premier album

BASTARDANE, où figure le fils de James Hetfield (Metallica), Castor Hetfield à la batterie, vient de son premier album. L’album s’intitule « Is This Rage? ». Le groupe est également composé de Jake Dallas à la basse et au chant, et Ethan Sirotzki à la guitare.

C’est à découvrir ci-dessous via Bandcamp.

Is This Rage? by Bastardane