ABBATH dévoile le titre « The Book Of Breath »

ABBATH vient de dévoiler le titre « The Book Of Breath » tiré de son nouvel album « Dread Reaver » prévu pour le 25 mars via Season Of Mist.

Le groupe sera également en tournée à parti de septembre prochain:

09/15 Paris, FRA – Elysee Montmartre

09/16 Oberhausen, GER – Turbinenhalle

09/17 Munich, GER – Backstage

09/18 Milan, ITA – Live Club

09/20 Toulouse, FRA – Le Bikini

09/22 Lisbon, POR – Lisboa Ao Vivo

09/23 Madrid, SPA – La Riviera

09/24 Barcelona, SPA – Apolo

09/25 Lyon, FRA – Transbordeur

09/27 Zurich, SWI – Komplex 457

09/28 Filderstadt, GER – Filharmonie

09/29 Tilburg, NET – O13

09/30 London, UK – Earth

10/02 Antwerp, BEL – Trix

10/04 Hamburg, GER – Markthalle

10/05 Copenhagen, DEN – Amager Bio

10/06 Oslo, NOR – Rockefeller

10/07 Stockholm, SWE – Fallan

10/09 Helsinki, FIN – Vanha