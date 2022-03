8 KALACAS dévoile « Mutante » en vidéo

8 KALACAS dévoile le nouveau single en vidéo « Mutante », tiré du nouvel album « Fronteras » prévu pour le 25 mars via Atomic Fire Records.

Communiqué: « Mutante » est le type de folie lourde à haute énergie que l’on peut attendre de 8 Kalacas. Cette chanson est l’une des quelques histoires fictives que nous apportons à notre album qui décrit un homme que l’on croyait mort mais qui revient grâce à l’utilisation d’une puissante amulette.

Il revient différent, avec une nouvelle faim de chair humaine et de cerveaux humains. Nous sommes très excités de présenter ce clip au monde entier et nous espérons que tout le monde l’appréciera », commente le groupe et poursuit : « Mutante » était la première des 5 vidéos que nous avons réalisées pour l’album « Fronteras » avec notre bon ami et réalisateur Vicente Cordero.

Nous avons eu la chance de pouvoir travailler pendant les restrictions de Covid-19 et de pouvoir travailler en toute sécurité avec des acteurs et actrices extraordinaires pour rendre cette vidéo possible.

L’idée était de nous faire jouer dans un entrepôt sombre où un médecin désespéré effectue des opérations expérimentales sur l’homme qu’elle aime pour lui sauver la vie. Cependant, lorsque ses expériences fonctionnent, elle se rend rapidement compte qu’il est devenu quelque chose de différent. Il développe des mutations faciales et squelettiques et est envahi par une soif de sang surnaturelle.

À la fin de la vidéo, elle est punie pour avoir joué à Dieu lorsqu’elle est consumée par sa propre création. »