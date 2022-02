VEIN.FM dévoile une vidéo pour « Wavery »

VEIN.FM vient de publier une vidéo pour le single « Wavery » tiré du nouvel album « This World Is Going To Ruin You ». C’est à voir ci-dessous.

A noter la venue du groupe en France en juin prochain:

16/06 Metz – Les Trinitaires

30/06 Paris – Le Gibus