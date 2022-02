Three Days Grace dévoile le titre « So Called Life »

Three Days Grace vient de publier le nouveau single « So Called Life » à découvrir via une Lyric vidéo, disponible ci-dessous.

Le titre est tiré du nouvel album « Explosions » prévu pour le 6 mai prochain.

Et oui le groupe avait déjà sorti une vidéo du même titre en Novembre dernier…