STRAY FROM THE PATH revient avec un nouveau single « Guillotine »

Communiqué: Stray From The Path, groupe de Long Island, ne mâche jamais ses mots et revient aujourd’hui avec un tout nouveau single, ‘Guillotine’, leur première nouvelle musique depuis la sortie de l’album ‘Internal Atomics’ en 2019.

En parlant du morceau, le guitariste Tom Williams déclare: « Au cours de l’écriture de ce disque au cours des deux dernières années, nous avons vu beaucoup de merde se produire à travers les États-Unis. Les gens commencent à prendre conscience du système malade dans lequel nous vivons. Nous avons vu la classe ouvrière perdre 3,7 milliards de dollars tandis que les milliardaires se sont enrichis de 3,9 billions de dollars pendant la pandémie. Nous avons vu des travailleurs essentiels être accueillis avec une tape dans le dos et des coupons à utiliser dans les entreprises pour lesquelles ils travaillaient, et ces mêmes entreprises ont réalisé des bénéfices records. Ce système est cassé, et il commence à se détériorer. En fin de compte, ceux qui ont dirigé ces entreprises et exploité vicieusement la classe ouvrière pendant cette épreuve devraient être condamnés à la guillotine. »