STÖNER partage le titre « A Million Beers »

STÖNER vient de partager le titre « A Million Beers ». Il s’agit du premier extrait tiré de son nouvel album « Totally… » prévu pour le 6 Mai via Heavy Psych Sounds.

« Totally… » track listing:

01 – “Party March”

02 – “A Million Beers”

03 – “Strawberry Creek (Dirty Feet)”

04 – “Spacedude & The Burn”

05 – “Stöner Theme”

06 – “Turn It Around Now”

07 – “Driving Miss Lazy”

08 – “Great American Sage”