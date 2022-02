SOEN annonce un Live Stream le 18 février prochain

Communiqué: Suite au report inévitable et malheureux de leur tournée européenne IMPERIAL TOUR de 2021, SOEN annonce LIVE FROM ATLANTIS GRAMMOFON STUDIOS, un événement mondial et exclusif en direct qui aura lieu le 18 février 2022 à 20h00.

« C’est quelque chose que nous avions en tête depuis très longtemps, mais que nous n’avons jamais eu la chance de concrétiser jusqu’à présent« , déclare Martin Lopez, membre cofondateur.

Avec la promesse d’offrir une soirée inoubliable et intime à leurs fans, SOEN (Joel Ekelöf, Martin Lopez, Lars Enok Åhlund, Cody Ford, Oleksii « Zlatoyar » Kobel) interprètera des arrangements nouveaux et uniques de divers morceaux de leur répertoire passé et présent ; pour compléter cette expérience stupéfiante, Soen sera accompagné d’un quatuor de musiciens de formation classique et d’un chœur.

« Nous avons toujours pensé que nos chansons avaient le potentiel de fonctionner sous différents arrangements et nous voulions essayer quelque chose de différent, avec un quatuor et une chorale ; en laissant de côté tous les aspects techniques et en nous concentrant simplement sur l’émotion brute des chansons… » poursuit Lopez. « Le report de nos dates de novembre nous a donné l’occasion de nous lancer enfin, je suis extrêmement heureux du résultat et je sais que notre public appréciera de voir SOEN de cette façon. »

Les billets pour LIVE FROM ATLANTIS GRAMMOFON STUDIOS peuvent être achetés à l’adresse suivante : https://www.momenthouse.com/soen

SOEN:

Joel Ekelöf – Vocals

Martin Lopez – Drums

Lars Enok Åhlund – Keyboards and Guitar

Oleksii “Zlatoyar” Kobel – Bass

Cody Ford – Lead Guitar