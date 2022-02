RAGE BEHIND signe chez Atomic Fire Records et dévoile « Eminence Or Disgrace » en vidéo

Communiqué: « Le groupe français de groove moderne RAGE BEHIND signe avec Atomic Fire Records

Regardez la vidéo de « Eminence Or Disgrace »



Rage Behind est un nouveau monstre dévastateur de thrash groove metal/nu-metal moderne qui a déjà fait ses preuves sur la route avec Heaven Shall Burn, Protest The Hero, Between The Buried And Me et Rise Of The Northstar. Aujourd’hui, le groupe a perfectionné son art au point de livrer l’écrasant premier single « Eminence or Disgrace ». Dans ce monde décadent, où l’humanité perd rapidement sa boussole morale, le groupe amène l’auditeur à atteindre l’éminence.

« C’est un message pour ceux qui pensent qu’on ne peut pas échapper à une vie qu’on n’aime plus. Oui, le chemin du changement est difficile, mais nous reste-t-il un autre choix ? Écoutez votre rage, et faites-en un allié pour atteindre votre but », explique Edward Vale, le batteur de Rage Behind.

Détaillant les paroles derrière le premier morceau, le vocaliste Vitali Lukas explique : « Je ressens le besoin d’exprimer toute cette colère que nous avons et qui nous abat. Écrire à ce sujet et choisir mes mots me permet de la transformer en force et en énergie. »

« C’est une introspection pour atteindre un meilleur soi et être fier de ce que l’on fait. Les chansons parlent de notre vengeance sur la vie, en faisant face à son obscurité… »

Le chanteur ajoute également que cette sortie est le début du nouveau partenariat de Rage Behind avec Atomic Fire Records : « Nous sommes ravis de signer avec Atomic Fire Records. C’est notre première signature avec Rage Behind pour développer notre voie. Ce n’est que le début, et nous voyons déjà que nous travaillons avec de bonnes personnes, des professionnels et des passionnés. »

« C’est un grand pas. C’est très motivant pour notre avenir. Nous sommes dans l’équipe maintenant, et plus les gens te soutiennent, plus tu donnes. Préparez-vous tous ! » dit le batteur Edward Vale et Jerry Ho, guitariste, ajoute : « Merci à l’équipe de nous donner une si grande chance de faire partie de la famille Atomic Fire ! »

Rage Behind est une alliance de musiciens expérimentés qui unissent leurs forces pour défendre l’héritage des titans modernes du groove et du thrash metal et diffuser un appel au combat dans un monde de plus en plus déshonoré. Le groupe allie la précision de Slayer et le groove de groupes comme Lamb of God. Leur cœur est alimenté par la passion, la rage et l’ambition. Rage Behind se cache peut-être derrière un masque, mais ils délivreront le message dès 2022 – bienvenue chez Atomic Fire Records !

RAGE BEHIND is:

Vitali Lukas – Vocals

Jerry Ho – Lead guitar

Max Liva – Rhythm Guitar

Stan Morgan – Bass

Edward Vale – Drums