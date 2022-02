NERVOSA et BURNING WITCHES en France dès semaine prochaine pour le « Double The Metal Tour »

Communiqué: NERVOSA et BURNING WITCHES sont sur le point d’entamer leur « Double The Metal Tour 2022 » à travers l’Europe et cinq dates auront lieu en France !

Double The Metal Tour 2022

NERVOSA + BURNING WITCHES

1ères parties :

Warfect *

SystemHouse 33 **

08.03.22 FR – Savigny Le Temple / l’Empreinte * / **

09.03.22 FR – Nantes / Le Ferrailleur * / **

17.03.22 FR – Toulouse / l’Usine à Musique * / **

18.03.22 FR – Lyon / Rock n Eat * / **

06.04.22 FR – Colmar / Le Grillen **

Perpetual Chaos, le dernier album de NERVOSA, est sorti en janvier 2021 chez Napalm Records !

Perpetual Chaos a été enregistré à Malaga au studio Artesonao Casa de Grabación par Martin Furia, qui a également produit l’album avec Prika Amaral – le mastering a été réalisé par Yarne Heylen.

Mené par une force magnifique constituée de Thrash et de Death Metal sans compromis, la puissance brute de Perpetual Chaos montre également notre monde du doigt : sur le plan lyrique, NERVOSA n’hésite pas à s’attaquer aux problèmes qui touchent le cœur même de la société telle que nous la connaissons. Des morceaux tels que le titre d’ouverture « Venomous » ou encore les rapides « Until The Very End » et « Time To Fight » prouvent que NERVOSA a revitalisé les expériences identitaires en combinant de nouveaux éléments avec ses fondements musicaux sans céder à aucun cliché. « Genocidal Command » ravive les oreilles avec l’éloquence vocale de Diva Satanica, accentuée par le chant exceptionnel de Schmier de DESTRUCTION tout en constituant un manifeste Thrash des plus excitants. Un résultat formidable vous attend avec des lignes de guitare brossées, une batterie incroyablement rapide et des paroles critiques – frappant l’auditeur d’une manière dont seul NERVOSA est capable. Viva Perpetual Chaos!

Tracklist :

01. Venomous

02. Guided By Evil

03. People Of The Abyss

04. Perpetual Chaos

05. Until The Very End

06. Genocidal Command

07. Kings Of Domination

08. Time To Fight

09. Godless Prisoner

10. Blood Eagle

11. Rebel Soul

12. Pursued By Judgement

13. Under Ruins