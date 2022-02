« Lost In The Grandeur » le nouveau single de KORN en streaming

KORN vient de dévoiler le nouveau single « Lost In The Grandeur » à écouter ci-dessous. Il est tiré du nouvel album « Requiem » prévu pour le 4 février.

TRACK LISTING

01. Forgotten

02. Let the Dark Do the Rest,

03. Start The Healing

04. Lost in the Grandeur

05. Disconnect

06. Hopeless and Beaten

07. Penance to Sorrow

08. My Confession

09. Worst Is On Its Way