Les nouvelles dates de le tournée d’Evanescence et Within Temptation

Evanescence et Within Temptation viennent d’annoncer les nouvelles dates de leur tournée en Europe et en France.

11/09 Munich, GER – Olympiahalle

11/10 Milan, ITA – Mediolanum Forum Milan

11/12 Zurich, SWI – Hallenstadion

11/14 London, UK – The O2

11/15 Birmingham, UK – Arena Birmingham

11/17 Glasgow, UK – OVO Hydro

11/19 Leeds, UK – First Direct Arena

11/21 Brussels, BEL – Palais

11/22 Brussels, BEL – Palais

11/23 Frankfurt, GER – Festhalle

11/25 Dusseldorf, GER – Mitsubishi Electric Halle

11/27 Paris, FRA – Accor Hotels Arena

11/29 Amsterdam, NET – Ziggo Dome

11/30 Amsterdam, NET – Ziggo Dome

12/01 Esch-sur-Alzette, LUX – Rockhal

12/03 Leipzig, GER – Leipzig Arena

12/05 Gilwice, POL – Arena Gilwice

12/07 Hamburg, GER – Barclaycard Arena

12/08 Berlin, GER – Velodrom