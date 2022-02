Le groupe russe Slaughter To Prevail dit « Non à la guerre » !

Samedi le groupe russe de deathcore Slaughter To Prevail a déclaré sur sa page facebook:

Non à la guerre ! Notre groupe n’a rien à voir avec la politique, nous ne prenons pas parti. Nous sommes pour tous les habitants pacifiques de ce monde et pour la paix mondiale. Nous n’acceptons AUCUNE action militaire. Nous vous souhaitons à tous, ainsi qu’à vos proches, parents et amis, de rester en sécurité et espérons que ce cauchemar se terminera le plus tôt possible.