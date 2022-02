Kirk Hammett débute une carrière solo

C’est une vraie surprise qu’on vient de recevoir ! En effet, METALLICA vient d’annoncer le début de la carrière solo de Kirk Hammett ! Il s’agit d’un EP de 4 titres qui sortira pour célébrer le Record Store Day aux US et le 23 Avril en CD, digital etc… via le Met Store, le store officiel en ligne de Metallica.

Kirk Hammett déclare: « Au départ, avant même d’avoir l’idée d’un EP solo, j’ai été inspiré par le besoin de créer une sorte de musique de bande sonore pour accompagner The Kirk Hammett Collection pour la première exposition « It’s Alive » au Peabody Essex Museum à Salem, Massachusetts, 2017. Je voulais concevoir une musique à jouer en boucle en arrière-plan pendant que les gens parcouraient l’exposition. Je me suis assis un soir avec une progression, et avant que je ne le sache, toutes les parties étaient là pour « Maiden and the Monster ».

Le concept initial de Portals a commencé avec cette chanson. Suite à cela, j’ai réalisé que je pouvais créer différents moments de la bande son. Ces chansons sont ce que j’appelle « Audio Cinematic » ; je crée des sons et des morceaux de musique pour les films qui passent dans ma tête. J’espère qu’ils créeront des films dans la tête d’autres personnes de la même manière. »

Plus d’infos : https://www.metallica.com/news/2022-02-08-kirk-hammett-portals.html