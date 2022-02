KILL THE LIGHTS dévoile « Dead From The Start » en vidéo

KILL THE LIGHTS vient de mettre en ligne une vidéo pour le titre « Dead From The Start ».

Communiqué: « Dead From the Start tente de donner à l’auditeur un aperçu du type de pensées et de sentiments qu’une personne vivant avec des problèmes de santé mentale endure quotidiennement« , déclare le chanteur James Clark.

« Être capable de parler ouvertement de la santé mentale est la première étape pour s’assurer que ceux qui ont besoin d’aide reçoivent le soutien et les ressources facilement accessibles. Des millions de personnes se battent seules chaque jour dans l’obscurité, et il est temps de supprimer la stigmatisation sociale qui entoure la santé mentale.

Plus d’infos: https://found.ee/ktl_dfts

KILL THE LIGHTS:

James Clark — Vocals (ex-Throw The Fight)

Jordan Whelan — Guitar (Still Remains)

Michael « Moose » Thomas — Drums (ex-Bullet For My Valentine)

Jay James — Bass (ex-Bullet For My Valentine)

Travis Montgomery — Guitar (ex-Threat Signal)