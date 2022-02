JINJER condamne l’invasion Russe en Ukraine

JINJER qui est originaire de l’Est de l’Ukraine, dans la région de Donetsk, vient d’annoncer que le groupe était sain et sauf et qu’il condamnait l’invasion russe de son pays.

Voici ce qu’a déclaré le groupe: « Chers tous, au moment où nous écrivons ce texte, pour le moment, chaque membre de JINJER et nos familles sont sains et saufs. Nous apprécions vraiment tous nos fans du monde entier pour leur attention, leur contact et pour toute la sympathie et le soutien pour notre groupe et, plus important encore, pour notre pays.

Comme vous le savez tous, tôt ce matin du 24 février, Poutine a déclenché la guerre contre l’#ukraine souveraine et indépendante ! Sachez qu’en cette période, nous dépendons vraiment de vous, nos fans dans tous les pays – pour soutenir l’Ukraine et la paix dans notre pays comme vous le pouvez – en particulier nos fans en Russie, vous et votre opinion comptez le plus en ce moment.

RIEN ne peut justifier la violence et la mort d’innocents, et c’est exactement ce qui se passe dans notre pays en ce moment.

Arrêtez la guerre en Ukraine maintenant ! »

Plus d’infos: https://www.facebook.com/JinjerOfficial