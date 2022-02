Interview d’Eliott Williame (STENGAH) pour la sortie du premier album « Soma Sema »

Il est assez, voir extrêmement, rare de nos jours, de voir un groupe signé sur un label de « notoriété » pour son premier album. Et pourtant, STENGAH a réussi à se faire repérer et à accrocher un deal avec Mascot Records, que l’on connait pour avoir dans son roster des groupes comme BLACK STONE CHERRY, MONSTER TRUCK, VOLBEAT, VOLA ou encore des artistes comme STEVE VAI ou MARTY FRIEDMAN. C’est donc avec impatience que nous attendions d’en savoir un peu plus sur un groupe qu’on avait pas franchement croisé jusqu’à maintenant. Mais c’est désormais chose faite avec cette interview vidéo ! A voir ci-dessous.

STENGAH va sortir son premier album intitulé « Soma Sema » le 18 Mars prochain. Pour en savoir plus: https://www.stengah-music.com/

A écouter et à voir: