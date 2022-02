Interview d’Adrien de BEYOND THE STYX qui nous dévoile tous les détails du nouvel album « Sentence »

A l’occasion de la sortie du nouvel album « Sentence » de BEYOND THE STYX, nous avons rencontré Adrien Joulin le batteur pour parler du passé, du présent et du futur. Ce nouvel album fait suite à l’album « Stiigma » sorti en 2018.