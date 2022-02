INCITE dévoile en vidéo le titre Deadbeat

Communiqué: « Au plus fort de l’isolement et de la frustration pendant la pandémie et les quarantaines apparemment sans fin, les métalleux de l’Arizona INCITE reviennent en force et présentent une nouvelle chanson de leur prochain album studio « Wake Up Dead », qui sortira le 25 mars 2022.

Deadbeat » est le premier single de cet album.

Aujourd’hui, Richie Cavalera et sa bande de marginaux nous livrent un nouveau clip.

Commentaires du chanteur Richie Cavalera :

« Metalheads ! !! Nous avons tous vécu quelques années de folie avec le Covid, mais il est temps de reprendre goût à la musique heavy. Notre nouvelle chanson « Deadbeat » sort avec cette vidéo qui déchire ! Nous l’avons réalisée au plus fort des lockdowns pour partager un regard sur notre vie quotidienne en quarantaine. Restons tous en bonne santé et recommençons à rocker ! »

« Wake Up Dead » est maintenant disponible en pré-commande dans le monde entier dans les formats suivants :

– Digipak CD

– LP (noir)

– LP (violet + noir marbré, limité à 500 exemplaires)

Sur leurs cinq albums « The Slaughter » (2009), « All Out War » (2012), « Up in Hell » (2014), « Oppression » (2016) et « Built to Destroy » (2019), ils ont cimenté leur réputation en tant que l’une des principales armadas de groove américaines, en frappant fort avec leur mélange de majesté thrash old school, de groove intemporel, d’agression frénétique, de mélodie, de compétence et de bravade ! Ce qui a commencé comme un groupe de greenhorns parcourant les Etats-Unis dans un van merdique et tapant dans des petits clubs s’est transformé au fil du temps en un groupe ayant le potentiel, la passion et la puissance pour devenir l’un des plus grands groupes de groove metal.

Écrit dans plusieurs accès d’inspiration fiévreuse pendant la période d’inactivité forcée par la pandémie de l’année dernière, « Wake up dead » livre la marchandise de la manière la plus implacable qui soit. L’enregistrement a été confié au légendaire producteur Steve Evetts (Richie : « Le seul type capable d’enregistrer simultanément The Cure et Suicide Silence et de s’en sortir ») aux Omen Room Studios, à la périphérie de Los Angeles, et le groupe ne pourrait pas être plus à l’aise dans sa situation actuelle. Commençant par le feu ouvert qu’est » Fuck with me (Wake up dead) « , c’est surtout le menaçant deuxième morceau » War Soup » qui fera une impression durable sur les troupes internationales de heavy metal – en tant que premier morceau d’INCITE à comporter les voix de Richie et de son beau-père Max Cavalera, un rassemblement historique des générations de heavy metal.

INCITE are:

Richie Cavalera | vocals

Eli Santana | guitars

Christopher « EL » Elsten | bass

Lennon Lopez | drums