Ice Nine Kills publie un court métrage intitulé « Your Number’s Up »

Ice Nine Kills vient de publier un court métrage de 5 minutes intitulé « Your Number's Up », à voir ci-dessous. Il s'agit d'une vidéo « cinématique » pour la conclusion de son album de 2018 « The Silver Scream ».







