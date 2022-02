ICE NINE KILLS dévoile une vidéo pour le titre « Take Your Pick » ft. Corpsegrinder

ICE NINE KILLS dévoile une vidéo pour le titre « Take Your Pick » ft. Corpsegrinder de Cannibal Corpse. Le nouvel album « The Silver Scream 2: Welcome To Horrorwood » est disponible via Fearless Records.

Plus d’infos: https://found.ee/horrorwood