Hollywood Undead dévoile le nouveau titre « Chaos »

Hollywood Undead vient de dévoiler le nouveau titre « Chaos » produit par WZRD BLD (Bullet For My Valentine, Lil Wayne). Le titre est à découvrir ci-dessous. Un clip sera disponible le 3 mars prochain. Il a été tourné sous la direction de Jensen Noen (Ice Nine Kills, Falling In Reverse).