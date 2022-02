HELLFEST 2022: Un point sur la programmation

Communiqué: A NEW HOPE

Hellbangers, Vous vous en doutez, l’organisation de cette édition en ces temps quelque peu troublés ressemble parfois à un jeu de chaises musicales.

Plusieurs groupes nous ont fait part récemment de leur indisponibilité pour l’édition 2022. En effet l’organisation de certaines tournées internationales est mise à mal en raison de la situation sanitaire.

C’est ainsi que nous vous annonçons l’annulation des artistes suivants pour juin prochain : The Wildhearts, Powerflo, Obituary, 3Teeth, Belzebubs, Numenorean, Of Mice & Men, Justin(e), Legion of the Damned, Hatebreed et Crowbar.

En plus de l’annulation de Faith No More déjà annoncée, nous avons appris il y a quelques jours qu’une nouvelle ‘tête d’affiche’ ne pourrait pas être présente pour cette édition 2022 : Avenged Sevenfold.

Malgré ces embûches sur le parcours, nous avons fait notre maximum pour trouver des solutions de remplacement pour vous garantir une affiche haute en couleur pour cette édition anniversaire et c’est ainsi que nous sommes en mesure de vous annoncer l’ajout de 32 nouveaux groupes sur le line-up 2022.

Pour commencer, nous sommes heureux de vous annoncer que GOJIRA clôturera la Mainstage 1 le premier weekend, pour leur unique date en festival européen. Quelle fierté de pouvoir placer au sommet de la plus grande scène du festival, un groupe français ! Joe, Mario, Christian & Jean-Michel, rendez-vous donc le dimanche 19 juin.

Concernant le remplaçant de Faith No More, nous avons pu le confirmer récemment mais son annonce n’interviendra que courant avril. Nous sommes allés chercher un groupe que vous attendez depuis longtemps, pour une date unique en festival européen cet été et qui aura toute sa place en tête d’affiche le samedi 18 juin sur la Mainstage 1 ! Patience donc.

S’ajoutent aussi à la fête :

● MAINSTAGES : A Day To Remember, Steve Vai, Skillet, Mammoth WVH, Ferocious Dog, The Last Internationale, Dead Heat, Fauxx, Titan, Stengah

●WARZONE : Comeback Kid, Sick Of It All, GBH, August Burns Red, Les Sherriff, Incendiary, Mordred

● VALLEY : Jerry Cantrell, Monkey3, The Vintage Caravan

● ALTAR : Obscura, Necrophobic, Memoriam, Hour of Penance, Fractal Universe

● TEMPLE : Sòlstafir, 1349, The Ruins of Beverast, Cân Bardd, Portrayal of Guilt, Lili Refrain

Pour bien préparer votre venue, nous ouvrons notre nouveau site web sur www.hellfest.fr et celui-ci s’enrichira de nouvelles informations dans les prochains jours / semaines.

A noter que les réservations des consignes ouvriront ce lundi à 18h sur notre site et que nous allons vite revenir vers vous pour le Easy Camp !

Enfin, nous ouvrons un nouvel espace d’échange entre festivaliers et fans du festival, le Discord officiel Hellfest : https://discord.com/invite/4fYNRz5QSX

On vous y attend nombreuses et nombreux pour poursuivre les discussions autour du festival. See you in Hell !

Hellfest Crew