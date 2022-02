GOD IS AN ASTRONAUT démarre une nouvelle tournée avec plusieurs dates en France

GOD IS AN ASTRONAUT vient d’annoncer les nouvelles dates de sa tournée européenne qui passera par la France.

GOD IS AN ASTRONAUT live:

w/ Oh Hiroshima, Barrens, Kokomo, Nothing, What Aleph Said

10.03.22 UK – Glasgow / Oran Mor

11.03.22 UK – London / O2 Islington Academy

12.03.22 UK – Leeds / Belgrave Music Hall

13.03.22 UK – Bristol / The Fleece

06.04.22 FR – Lille / L’Aeronef +

07.04.22 BE – Gent / Vooruit + =

08.04.22 DE – Berlin / Hole44 +

09.04.22 PL – Poznan / Tama +

10.04.22 PL – Warsaw / Niebo +

23.04.22 NL – Utrecht / De Helling +

24.04.22 DE – Wiesbaden / Schlachthof +

01.05.22 UK – Brighton / Bad Pond Fest

09.05.22 DE – Köln / Gebäude 9 #

10.05.22 FR – Paris / Petit Bain #

11.05.22 FR – Angoulême / La Nef #

12.05.22 ES – Bilbao / Stage Live #

13.05.22 PT – Porto / Casa da Música #

14.05.22 PT – Lisbon / LAV #15.05.22 ES – Madrid / Mon #

17.05.22 ES – Murcia /Garaje #

18.05.22 ES – Barcelona / Apolo 2 #

19.05.22 FR – Lyon / Ninkasi Kao #

20.05.22 CH – Geneva / PTR L’Usine # ~

03.07.22 UK – Newark /Tech Fest

06.07.22 IT – Milano / Circolo Magnolia !

07.07.22 IT – Rome / Rock in Rome !

08.07.22 IT – Aquileia / Concretion Fest

10.07.22 IT – Cagliari / Fabrik

20.08.22 FR – Saint-nolff / Motocultor Fest

02.09.22 DE – Hannover / Musikzentrum +

03.09.22 CZ – Prague / Meet Factory +

04.09.22 AT – Wien / Szene +

06.09.22 CH – Zürich / Plaza +

07.09.22 DE – München / Backstage +

09.09.22 DE – Hamburg / Knust +

10.09.22 DE – Dresden / Beatpol +

# Oh Hiroshima

+ BARRENS

= Kokomo

! NOTHING

~ What Aleph Said

17.04.23 LT – Riga / Melna Piektdiena

18.04.23 EE – Tallin / Tapper

19.04.23 FI – Helsinki / Tavastia

21.04.23 SE – Stockholm / Debaser

23.04.23 DK – Copenhagen / Hotel Cecil

21.09.23 IT – Turin / Hiroshima Mon Amour

22.09.23 IT – Foligno Auditorium / San Domenico

23.09.23 SI – Ljubljana / Kino Šiška

24.09.23 HR – Zagreb / Močvara

25.09.23 HU – Budapest / Dürer Kert