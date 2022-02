Foo Fighters met en ligne un titre thrash intitulé « March Of The Insane »

Foo Fighters a mis en ligne un titre purement thrash qui sur la B.O. de « Studio 666 », et qui a été écrit pour l’occasion sous le nom de DREAM WIDOW. Le titre s’intitule « March Of The Insane ».

Le film sera disponible à partir du 25 février. Plus d’infos: studio666movie.com.