Downset. signe chez Nuclear Blast

Downset. vient d’annoncer la signature d’un contrat avec Nuclear Blast pour la réédition de démos en vinyle 7″ avant la sortie d’un nouvel album.

« Anger/Ritual »:

01 – “Anger” (demo)

02 – “Ritual (Spoken Protest)” (demo)

« About Ta Blast »:

01 – “About Ta Blast” (demo) (A écouter ci-dessous)

02 – “Body Cry” (demo)

03 – “Breed The Killer” (demo)

Le guitariste Rogelio Lozano a déclaré: « Être signé chez Nuclear Blast est un grand honneur pour moi. C’est une excellente organisation / maison de disques et travailler avec les gens là-bas n’a été qu’une expérience agréable et professionnelle. Nuclear Blast est le label de heavy metal n ° 1 au monde avec tant de grands groupes et de sorties d’albums incroyables. Cela donne à mon groupe et à moi le sentiment de faire partie de quelque chose de spécial. Nous nous sentons comme chez nous, excités et attendons avec impatience la réédition des deux premiers disques originaux de 7 pouces sous forme de bundle réédité, ainsi que notre prochain 6ème album !

Recherchez un mélange de sons old school et de 12 chansons mettant en vedette la nouvelle ère du downset en 2022. Avec notre nouvelle formation, Bobby Blood Ponte à la batterie, Phillip Gonzales à la basse, moi-même à la guitare et OG Rey Oropeza au chant, nous prévoyons de poursuivre l’héritage avec de futurs albums à venir. NOUS SOMMES DE RETOUR!! »