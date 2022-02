DISCONNECTED annonce la sortie de son nouvel album

DISCONNECTED annonce la sortie de son nouvel album « We Are Disconnected » pour le 1er avril.

Le groupe a ouvert une cagnotte dispo à l’adresse: https://www.leetchi.com/c/disconnected

Un nouveau single intitulé « King Of The World » sera dévoilé le 4 mars. Plus d’infos: https://lnk.fu.ga/disconnected_kingoftheworld

Label / Distribution : Black Clouds Prod / Le Pool x FUGA