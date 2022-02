CROWBAR dévoile une vidéo pour « Bleeding From Every Hole »

CROWBAR vient de lancer une vidéo pour son dernier single « Bleeding From Every Hole » qui est tiré du nouvel album « Zero And Below » prévu pour le 4 mars prochain via MNRK.

Le frontman du groupe Kirk Windstein déclare :

« J’aime vraiment ce morceau. C’est un peu étrange qu’il ait été écrit avant l’épidémie de Covid car le morceau est essentiellement ce que tant de gens ont vécu de manière métaphorique pendant les fermetures, les pertes de travail et la vie sociale.

Les choses semblaient si mauvaises que peu importe de quel côté vous tourniez, c’était la mauvaise direction. Je voulais exprimer qu’il y a des gens qui pensent que les choses sont sans espoir… mais ils finissent par s’améliorer. Votre force intérieure est là. Il faut le laisser sortir. J’espère que tout le monde appréciera la chanson. C’est vraiment l’un de mes préférés. »