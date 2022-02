ARCHETYPES COLLIDE signe avec Fearless Records et dévoile « Undertow » en vidéo

ARCHETYPES COLLIDE vient de signer avec Fearless Records et en profite pour dévoiler le titre « Undertow » en vidéo.

Communiqué: « La chanson s’appuie sur l’idée de laisser les échecs et les regrets du passé nous paralyser et nous empêcher de sortir de nos zones de confort », explique le groupe. « Elle met également l’accent sur le confort trompeur de jouer la sécurité et de ne pas repousser les limites, ce qui peut finalement conduire à une vie insatisfaite. Dans la vidéo, pendant le refrain, on a une vue « au-dessus de l’eau/aérienne » du conflit, tandis que les couplets et la panne offrent une vue « dans les eaux troubles ».

À propos de leur collaboration avec Fearless, le groupe déclare : « Nous sommes très heureux de pouvoir porter notre musique à un niveau supérieur. La famille de Fearless est entièrement d’accord avec notre vision et c’est un rêve qui devient réalité. Nous avons passé d’innombrables heures et années à construire Archetypes Collide pour en faire ce qu’il est aujourd’hui et avoir l’opportunité d’injecter ce son avec la passion et l’expérience de Fearless est un changement de jeu pour nous. »

Le quintet d’Arizona Archetypes Collide – Kyle (chant), Tyler (batterie), Brandon (guitare), Jared (guitare) et Ky (basse) – mouline et se construit un nom depuis 2014. Ils ont sorti deux EP, une poignée de singles et de reprises, et sont partis en tournée pour prendre leurs marques en tant qu’artistes de scène.

Archetypes Collide a fini par attirer l’attention d’Oshie Bichar de Beartooth, qui a commencé à travailler avec le groupe en studio et à aider à façonner leur son. Très rapidement, Archetypes Collide a commencé à bénéficier d’un soutien important sur la chaîne Octane de SiriusXM, avec la diffusion de plusieurs singles : « Your Misery « , » Becoming What I Hate » et » Above It All « . Bichar a ensuite été approché par le manager chevronné Thomas Gutches (Beartooth), pour former une équipe de représentation, et au début de 2022, Fearless Records a signé un contrat d’enregistrement mondial avec le groupe. Une tournée avec The Amity Affliction a rapidement suivi, et le groupe a également obtenu une place dans le grand festival Danny Wimmer Presents, Welcome to Rockville. Le premier album d’Archetypes Collide pour Fearless arrivera cet été, et pas trop tôt ! Le groupe a sorti le nouveau single « Undertow » avant la sortie de l’album pour donner un avant-goût de ce qui est à venir !