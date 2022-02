ALLEGAEON dévoile une vidéo pour le titre « Vermin »

ALLEGAEON, groupe de death metal technique, qui vient de sortir il y a quelques jours le nouvel album « Damnum », dévoile une vidéo pour le titre « Vermin ». C’est à découvrir ci-dessous.

Communiqué: ALLEGAEON apporte la crasse avec « Vermin », la troisième vidéo de leur nouvel album, DAMNUM, qui sort aujourd’hui sur Metal Blade Records. Demain, le groupe se rendra à Brooklyn, dans l’État de New York, pour la première date de la tournée nord-américaine Origin, en première partie des métalleux finlandais OMNIUM GATHERUM.

Comme tout bon mystère, « Vermin » dévoile les couches d’une histoire fascinante et dramatique, comme l’explique le chanteur Riley McShane. « ALLEGAEON a eu la chance de bénéficier d’un soutien incroyable dès le premier jour. Cependant, nous avons eu quelques rencontres personnelles avec des personnages extrêmement prédateurs et malveillants dans cette industrie et ‘Vermin’ leur est dédié.

Cette chanson contient quelques easter eggs lyriques, alors amusez-vous à les disséquer et à voir ce que vous pouvez en retirer par vous-même. »

DAMNUM est disponible dans les formats suivants, et disponible partout

-CD digipak

-Vinyle couleur os et or (US)

-Vinyle couleur feu marbré (US)

-180g Noir (EU)

-Bleu clair marbré (EU)

Transp. Noir fumé marbré (EU)

DAMNUM Track Listing:

1. Bastards of the Earth

2. Of Beasts and Worms

3. Into Embers

4. To Carry My Grief Through Torpor and Silence

5. Vermin

6. Called Home

7. Blight

8. The Dopamine Void Pt. 1

9. The Dopamine Void Pt. 2

10. Saturnine

11. In Mourning

12. Only Loss